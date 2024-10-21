Травма позаду: Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів

Зірковий бразильський форвард Неймар вийшов на поле в офіційному матчі вперше за 369 днів. Це сталося у матчі третього туру Ліги чемпіонів Азії між Аль-Айном з ОАЕ та клубом Неймара, Аль-Хілялем із Саудівської Аравії.

32-річний бразильський форвард вийшов на заміну на 77-й хвилині замість Нассера Аль-Давсарі за рахунку 5:3 на користь своєї команди. Матч завершився з рахунком 5:4.

Попереднього разу Неймар з’являвся на полі в офіційному матчі 18 жовтня 2023 року в складі збірної Бразилії у матчу відбору на ЧС-2026 проти Уругваю (поразка 0:2). У тому матчі він зазнав розриву хрестоподібних зв’язок коліна та меніска.

Про те, що Неймар готовий повернутися на поле, повідомлялося вчора, 20 жовтня.