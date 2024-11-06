Визначилися терміни повернення Неймара на поле після нової травми

Бразильський нападник Аль-Хілаля Неймар пропустить щонайменше два тижні через пошкодження.

Про це розповів головний тренер саудівської команди Жорже Жезуш порталу L'Équipe.

"З медичного погляду, його коліно відновилося, але тепер у нього будуть проблеми, як у цьому матчі, бо він довгий час не грав", – сказав Жезуш.

У понеділок, 4 лисотпада, Неймар у матчі проти Естеглаля вийшов на заміну на 58-й хвилині замість Абдули Аль Хамдана, проте на 87-й хвилині покинув поле. Бразилець схопився за стегно після того, як виконав прискорення, і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мохаммед Аль Кахтані.

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Нагадаємо, лише 21 жовтня Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів. Форвард пропустив рік через розрив хрестоподібних зв’язок коліна та травму меніска. Матч проти Естеглаля (перемога 3:0) був для нього другим після повернення.