Клуб УПЛ підпише ізраїльського вінгера

Черкаський ЛНЗ підпише ізраїльського форварда Осаму Халайла.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, черкасці підсилюють лінію атаки, і незабаром до їх розташування на правах вільного агента приєднається Осама. Останнім клубом 26-річного форварда була азербайджанська Габала. В минулому сезоні він провів 38 матчів, відзначившись 10 голами.

Зазначається, що необхідність підсилити конкуренцію на позиції атаки виникла після важкої травми Марка Ассінора.

Нагадаємо, напередодні "фіолетові" здобули вольову перемогу над львівськими Карпатами у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги, завдяки цьому клуб піднявся на друге місце у таблиці чемпіонату.