Ключовий гравець ЛНЗ пропустить низку матчів через травму

Форвард черкаського ЛНЗ Марк Ассінор пропустить низку матчів команди через травму коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний футболіст зазнав травми коліна у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 ЛНЗ — Рух (3:1). Зазначається, що у гравця діагностували розрив меніска і надрив медіальної зв’язки колінного суглоба. За попередніми прогнозами, термін його відновлення становить щонайменше 3 місяці.

Ассінор перейшов у ЛНЗ на початку липня 2024 року. За цей час він встиг зіграти у трьох офіційних матчах команди, і відзначився одним голом. Раніше гравець виступав за словацьку Подбрезова, і в сезоні 23/24 провів 34 матчі, у яких забив 7 голів і віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що вінгер черкасців Ейнел Соареш переніс операцію після отриманої травми у матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії.