Клуб УПЛ підписав ізраїльського нападника Халайлу

Черкаський ЛНЗ підписав ізраїльського форварда Осаму Халайла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний нападник приєднався до черкасців на правах вільного агента. Останнім клубом Халайли була азербайджанська Габала. В сезоні-2023/24 він провів 40 матчів, відзначившись 10 голами та оформивши 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що необхідність підсилити конкуренцію на позиції атаки виникла після важкої травми Марка Ассінора.

Нагадаємо, напередодні "фіолетові" здобули вольову перемогу над львівськими Карпатами у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги, завдяки цьому клуб піднявся на друге місце у таблиці чемпіонату.