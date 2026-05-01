Інцидент на конгресі ФІФА: президент Палестинської асоціації відмовився потиснути руку представнику Ізраїлю

Президент Палестинської футбольної асоціації Джибріль Раджуб відмовився тиснути руку віцепрезиденту Ізраїльської футбольної асоціації Басіму Шейху Сулейману.

Подія відбулася під час конгресу ФІФА у Ванкувері. Обох функціонерів запросив до трибуни для примирення президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.

Представник Палестини не захотів здійснити символічний жест примирення та підійти до ізраїльтянина. Раджуб виголосив емоційну промову, під час якої Інфантіно поклав руку на плече палестинця та жестом запросив підійти ближче до Сулеймана. Проте всі спроби президента ФІФА виявилися марними.

🇵🇸🇮🇱 Pure awkwardness at the FIFA Congress in Vancouver.



FIFA President Gianni Infantino tried to get Palestinian FA President Jibril Rajoub to shake hands and stand together with the Israeli FA Vice-President.



Згодом віцепрезидентка Палестинської футбольної асоціації Сюзан Шалабі повідомила Reuters, що сказав Раджуб: "Я не можу потиснути руку людині, яку ізраїльтяни привели, щоб відбілити їхній фашизм і геноцид. Ми страждаємо".

Після інциденту Інфантіно сказав: "Ми будемо працювати разом, президенте Раджубе, віцепрезиденте Сулеймане. Давайте працювати разом, щоб дати надію дітям. Це складні питання".

Раніше повідомлялося, що ФІФА відхилила вимогу Палестини відсторонити ізраїльські клуби.