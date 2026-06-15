ФІФА хоче розпочати дитячий футбольний фестиваль з матчу Палестини проти Ізраїля

ФІФА планує розпочати майбутній футбольний фестиваль для команд віком до 15 років з матчу, у якому Палестина гратиме з Ізраїлем.

Про це повідомляє The Athletic.

Як відомо, напередодні президент Палестинської футбольної асоціації Джибріль Раджуб відмовився тиснути руку віцепрезиденту Ізраїльської футбольної асоціації Басіму Шейху Сулейману під час конгресу ФІФА у Ванкувері.

Президент Міжнародної федерації футболу запланував цю зустріч з метою примирити футбольні організації ворожих країн, але після провалу першого плану він хоче організувати матч-відркиття майбутнього фестивалю за їхньої участі.

Ще після відмови у рукостисканні Раджуба ізраїльському політику Інфантіно нагадав про майбутній юніорський турнір й важливість об'єднання, враховуючи необхідність розвитку дитячого міжнародного футболу.

"На нас чекає чудовий турнір серед юнаків до 15 років, на який ми запросимо всі 211 країн, усіх дітей світу – давайте зробимо це заради них. Давайте працювати разом – я обіцяю вам свою підтримку, і ви маєте підтримку всієї цієї зали".

Нагадаємо, що у грудні минулого року ФІФА оголосила про створення серії турнірів для юнаків та дівчат віком до 15 років, які відбуватимуться у форматі фестивалів.

На цих турнірах зможуть грати усі 211 асоціацій-членів, зокрема й представники Росії, оскільки РФС не виключали з ФІФА, а лише відсторонили від участі у міжнародних матчах у 2022 році.