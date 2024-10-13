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Колишній підопічний розкритикував Клоппа за роботу в Ред Булл

Олег Дідух — 13 жовтня, 16:48
Колишній підопічний розкритикував Клоппа за роботу в Ред Булл
Юрген Клопп
Getty Images

Відомий у минулому німецький захисник Кевін Гросскройц розкритикував свого колишнього наставника по Боруссії Дортмунд Юргена Клоппа за те, що він погодився працювати у системі Ред Булл.

Слова Гросскройца приводить Yahoo Sports:

"Я до останнього сподівався, що це виявиться неправдою. Я шокований, мені сумно від цього. Коли ми зустрінемося, я скажу йому, що його нова робота – лайно. Але незважаючи на це, він залишається моїм другом. Це факт. І в моєму домі Клоппу раді".

Нагадаємо, Клопп із 2025 року стане керівником з футболу в системі Ред Булл. Він підписав довгостроковий контракт із зарплатою в 10 – 12 мільйонів євро на рік. При цьому екс-наставник Ліверпуля зможе розірвати угоду заради повернення до тренерської роботи.

Юрген Клопп Ред Булл

Юрген Клопп

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