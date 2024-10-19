Баєр здолав Айнтрахт, Майнц програв Лейпцигу в 7 турі Бундесліги

У суботу, 19 жовтня, шістьма матчами продовжився 7 тур німецької Бундесліги.

У стартовому матчі дня Баєр здолав Айнтрахт Ф, Гоффенгайм переміг Бохум, а Майнц програв Лейпцигу. В інших зустрічах Боруссія М влаштувала гольову перестрілку з Ганденгаймом, а Фрайбург не мав проблем с Аугсбургом.

Сьогодні відбудеться центральний поєдинок у турі, в якому Баварія прийматиме Штутгарт.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7 тур, 18 жовтня

Баєр – Айнтрахт Ф 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 16 Мармуш (пен), 1:1 – 25 Андріх, 2:1 – 72 Боніфасе

Гоффенгайм – Бохум 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Крамарич, 2:0 – 64 Бюльтер, 2:1 – 75 Гамбоа, 3:1 – 90 Табакович

Майнц – РБ Лейпциг 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Сімонс, 0:2 – 37 Орбан

Боруссія М – Гайденгайм 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Шинза, 1:1 – 22 Ітакура, 2:1 – 62 Клайндінст, 3:1 – 75 Клайндінст (пен), 3:2 – 80 Пірінгер (пен)

Фрайбург – Аугсбург 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 34 Гріфо, 2:0 – 37 Лінгарт, 3:0 – 45 Гюнтер, 3:1 – 65 Тіц

Сьомий тур німецької Бундесліги стартував у Дортмунді матчем між місцевою Боруссією та Санкт-Паулі. Господарі здобули непросту мінімальну перемогу над одним із аутсайдерів першості з рахунком 2:1.