Арсенал забив так 60 відсотків своїх м'ячів: Клопп розкритикував суддівство після вильоту Німеччини з ЧС-2026

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про скасований гол захисника збірної Німеччини Джонатана Та в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026 проти Парагваю.

Його слова передає Sky Sport Germany.

Німецький фахівець був обурений таким рішенням суддівства. Він заявив, що лондонський Арсенал забив безліч таких м'ячів у сезоні-2025/26 і вони були зараховані.

"Якщо цей гол був забитий із порушенням правил, то Арсенал не став би чемпіоном Англії. Вони забили так 60 відсотків своїх м'ячів. Якби гол зарахували, ми б виграли цей матч. Тому це, безумовно, дуже болісно", – заявив Клопп.

Зазначимо, що Джонатан Та забив після розіграшу кутового наприкінці першого екстратайму, коли рахунок був 1:1. Після перегляду VAR головний арбітр матчу Жалаль Жаєд скасував взяття воріт через порушення правил Вальдемара Антона проти воротаря парагвайців Орландо Хіля.

Врешті-решт доля протистояння вирішувалась у серії пенальті. В ній "альбіроха" перемогла з рахунком 4:3.