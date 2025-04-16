Реал розглядає Клоппа на заміну Анчелотті – ЗМІ

Колишній тренер Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Юрген Клопп зацікавив мадридський Реал.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Майбутнє Карло Анчелотті в "королівському клубі" повністю залежить від результату двобою з лондонським Арсеналом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:3 у першому матчі). У випадку, якщо клуб залишить турнір та програє боротьбу за чемпіонство Іспанії, італієць майже стовідсотково залишить Реал.

Основним кандидатом на заміну італійця є Хабі Алонсо, проте у випадку провалу переговорів "вершкові" знайшли інший варіант – Юрген Клопп.

Нагадаємо, фахівець влітку 2024 року залишив Ліверпуль і наразі працює керівником міжнародних футбольних відносин у Ред Буллі.

Раніше повідомлялось, що наставник повернеться на "Енфілд" у травні цього року.