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Реал розглядає Клоппа на заміну Анчелотті – ЗМІ

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 11:24
Реал розглядає Клоппа на заміну Анчелотті – ЗМІ
Юрген Клопп
Ред Булл

Колишній тренер Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Юрген Клопп зацікавив мадридський Реал.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Майбутнє Карло Анчелотті в "королівському клубі" повністю залежить від результату двобою з лондонським Арсеналом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:3 у першому матчі). У випадку, якщо клуб залишить турнір та програє боротьбу за чемпіонство Іспанії, італієць майже стовідсотково залишить Реал.

Основним кандидатом на заміну італійця є Хабі Алонсо, проте у випадку провалу переговорів "вершкові" знайшли інший варіант – Юрген Клопп. 

Нагадаємо, фахівець влітку 2024 року залишив Ліверпуль і наразі працює керівником міжнародних футбольних відносин у Ред Буллі.

Раніше повідомлялось, що наставник повернеться на "Енфілд" у травні цього року.

Юрген Клопп Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Карло Анчелотті

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