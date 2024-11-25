Раньєрі: Бажання та рішучість гравців у матчі з Наполі були очевидні

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі задоволений самовіддачею своїх підопічних у матчі 13 туру Серії А проти Наполі.

Про це він сказав у флешкоментарі в ефірі Sky Sports. Його слова наводить пресслужба римлян.

"Якщо відмотати трохи назад, Рома опинилася у скрутному становищі, і саме тому я отримав цю роботу. Нам протистояла команда, яка бореться за чемпіонство. Враховуючи це, я задоволений виступом своїх гравців. Стосовно помилки, якої ми припустилися, то ми обговоримо це з гравцями протягом тижня. Проте бажання і рішучість гравців були очевидні. Ми маємо продовжувати в тому ж дусі. Попереду в нас багато роботи, але я налаштований позитивно", – сказав Раньєрі.

Нагадаємо, Раньєрі втретє очолив Рому під час міжнародної паузи. До цього Клаудіо двічі працював із "джаллороссі" – спершу у 2009-2011 роках, а потім кілька місяців у 2019-му. В сезоні-2009/10 "вовки" з "доном Клаудіо" посіли друге місце в Серії А, поступившись лише Інтеру Жозе Моурінью, який у тій кампанії оформив золотий требл.

Після 13 турів Рома з 13 очками у своєму активі посідає 12 місце в Серії А. У четвер, 28 листопада, римляни спробують перервати 4-матчеву безвиграшну серію поразок у всіх турнірах. Команда Клаудіо Раньєрі на виїзді зіграє проти Тоттенгема, який на минулих вихідних зняв скальп з Манчестер Сіті.