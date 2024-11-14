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Рома оголосила про повернення Раньєрі на посаду головного тренера

Олег Дідух — 14 листопада 2024, 16:10
Рома оголосила про повернення Раньєрі на посаду головного тренера
Клаудіо Раньєрі
ФК Рома

Новим головним тренером Роми став Клаудіо Раньєрі.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Контракт із 73-річним фахівцем розрахований до літа 2025 року. Після цього Раньєрі отримає посаду в керівництві клубу: він стане радником президента зі спортивних питань.

Досвідчений італієць очолює Рому вже втретє. Раніше він працював з командою в 2009 – 2011 та 2019 роках. Кар’єру гравця також розпочинав у складі "Вовків", за яких виступав у 1973 – 1974 роках.

На посаді головного тренера Роми Раньєрі замінив Івана Юрича, який очолив команду лише у вересні і пропрацював менше двох місяців. Розпочинали римляни поточний сезон під керівництвом Даніеле Де Россі.

Наразі Артем Довбик та компанія посідають 12 місце у турнірній таблиці Серії А з 13 очками в 12 матчах.

Рома Клаудіо Раньєрі

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