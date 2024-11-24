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Кальярі на останніх хвилинах врятувався від поразки у грі з Дженоа: результати 13 туру Серії А

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 15:35
Кальярі на останніх хвилинах врятувався від поразки у грі з Дженоа: результати 13 туру Серії А
Дженоа – Кальярі
Кальярі

У неділю, 24 листопада продовжилася програма 13 туру італійської Серії А.

Першими на поле вийшли Дженоа без травмованого Руслана Маліновського та Кальярі. "Грифони" могли здобути вольову перемогу, але наприкінці зустрічі сардинці врятувалися за рахунок голу з пенальті, який був для них вже другим.

О 16:00 Комо зіграє з Фіорентиною, а Торіно прийматиме Монцу.

Пізніше відбудеться цікаве протистояння Наполі та Роми Артема Довбика, а закриватиме ігровий день матч Лаціо та Болоньї.

Чемпіонат Італії – Серія А
13 тур, 24 листопада

Дженоа – Кальярі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Марін 8 (пенальті), 1:1 – Френдруп 12, 2:1 – Міретті 59, 2:2 – Пікколі 86 (пенальті).

  • 16:00 Комо – Фіорентина
  • 16:00 Торіно – Монца
  • 19:00 Наполі – Рома
  • 21:45 Лаціо – Болонья

Нагадаємо, що днем раніше відбувся центральний матч 13 туру Серії А між Міланом та Ювентусом. Також Інтер на виїзді не помітив Верону, а Аталанта перемогла Парму.

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