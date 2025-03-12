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Кімміх визначився з майбутнім у Баварії

Олександр Булава — 12 березня 2025, 18:42
Кімміх визначився з майбутнім у Баварії
Getty Images

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх узгодив з клубом новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі невідомі. Сторони дійшли повної згоди щодо контракту, який буде підписано найближчими днями.

Напередодні Кімміх відновив переговори з Баварією щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2025-го.

У поточному сезоні Йозуа зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Йозуа Кімміх

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