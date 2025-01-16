Динамо впевнено обіграло Марібор на зимових зборах у Туреччині

Динамо здобуло перемогу над словенським Марібором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині.

Кияни впевнено обіграли суперника з рахунком 2:0. Голами відзначились Едуардо Герреро та Максим Брагару.

Зазначимо, що ще за рахунку 0:0 капітан киян Андрій Ярмоленко не зумів реалізувати пенальті.

Контрольний матч

16 січня

Марібор – Динамо Київ 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 31 Герреро, 0:2 – 36 Брагару

Нагадаємо, що раніше Динамо програло німецькому Магдебургу, переграло румунський ФКСБ та розписало мирову з польським Відзевом.

Підопічні Олександра Шовковського проводять підготовку на зимових зборах до заключних матчів Ліги Європи сезону-2024/2025. У передостанньому турі кияни зустрінуться з Галатасараєм (21 січня), а остання гра Динамо в єврокубках цього сезону відбудеться 30 січня проти Ризької футбольної школи.