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Динамо впевнено обіграло Марібор на зимових зборах у Туреччині

Станіслав Лисак — 16 січня 2025, 11:55
Динамо впевнено обіграло Марібор на зимових зборах у Туреччині
ФК Динамо Київ

Динамо здобуло перемогу над словенським Марібором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині.

Кияни впевнено обіграли суперника з рахунком 2:0. Голами відзначились Едуардо Герреро та Максим Брагару.

Зазначимо, що ще за рахунку 0:0 капітан киян Андрій Ярмоленко не зумів реалізувати пенальті.

Контрольний матч
16 січня

Марібор – Динамо Київ 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 31 Герреро, 0:2 – 36 Брагару

Нагадаємо, що раніше Динамо програло німецькому Магдебургу, переграло румунський ФКСБ та розписало мирову з польським Відзевом.

Підопічні Олександра Шовковського проводять підготовку на зимових зборах до заключних матчів Ліги Європи сезону-2024/2025. У передостанньому турі кияни зустрінуться з Галатасараєм (21 січня), а остання гра Динамо в єврокубках цього сезону відбудеться 30 січня проти Ризької футбольної школи.

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