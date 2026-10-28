Ващук оцінив справедливість червоної картки Михавка в матчі Шахтар – Динамо

Легенда київського Динамо Владислав Ващук оцінив "Класичне" в 1/8 фіналу Кубку України та поділився думкою про справедливість вилучення Тараса Михавка.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Вкотре переконуємося, що футбол у виконанні Динамо непередбачуваний: усе може йти рівно та правильно, але в один момент хтось перевертає гру з ніг на голову. Перші хвилини була хороша, рівна гра – ніхто не поступався в боротьбі. Але після вилучення пішов зовсім інший футбол. У таких моментах потрібно бути стриманішим.

Слід тримати емоції при собі, адже це відповідальність за весь клуб, і будь-яка помилка коштує дуже дорого. Можливо, гравець Шахтаря і провокував спеціально – таке трапляється всюди, і в Лізі чемпіонів, і в Лізі націй. Але не можна піддаватися на провокації та так підставляти команду. Михавко штовхнув, ударив – це всі бачили, тому вилучення цілком виправдане", – сказав Ващук.