Динамо програло Магдебургу в першому матчі 2025 року
У п'ятницю, 10 січня, відбувся перший товариський матч київського Динамо на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником був німецький Магдебург.
Поєдинок завершився поразкою українців з рахунком 3:1.
Клуб з другої ліги Німеччини відкрив рахунок вже на перших хвилинах зустрічі. А потім кияни пропустили й удруге (на 12 хвилині).
Рахунок міг зрівняти Микола Шапаренко, але він не зміг реалізувати пенальті. Також пенальті не забив і Віталій Буяльський, проте вже у другому таймі. А ось Магдебург відзначився втретє. І лише гол Буяльського на останніх хвилинах врятував Динамо від розгрому.
Магдебург – Динамо 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Гнака 2, 2:0 – Атік 12, 3:0 – 84 Югоне, 3:1 – 87 Буяльський
Нереалізовані пенальті: Шапаренко (28), Буяльський (71)
Зазначимо, що у січні "біло-сині" проведуть ще три товариські поєдинки. Із розкладом матчів можна ознайомитися за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.