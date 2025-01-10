Динамо програло Магдебургу в першому матчі 2025 року

У п'ятницю, 10 січня, відбувся перший товариський матч київського Динамо на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником був німецький Магдебург.

Поєдинок завершився поразкою українців з рахунком 3:1.

Клуб з другої ліги Німеччини відкрив рахунок вже на перших хвилинах зустрічі. А потім кияни пропустили й удруге (на 12 хвилині).

Рахунок міг зрівняти Микола Шапаренко, але він не зміг реалізувати пенальті. Також пенальті не забив і Віталій Буяльський, проте вже у другому таймі. А ось Магдебург відзначився втретє. І лише гол Буяльського на останніх хвилинах врятував Динамо від розгрому.

Товариський матч

10 січня

Магдебург – Динамо 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Гнака 2, 2:0 – Атік 12, 3:0 – 84 Югоне, 3:1 – 87 Буяльський

Нереалізовані пенальті: Шапаренко (28), Буяльський (71)

Зазначимо, що у січні "біло-сині" проведуть ще три товариські поєдинки. Із розкладом матчів можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.