Динамо завдяки дублю Буяльського переграло ФКСБ у контрольному матчі

У неділю, 12 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору в Туреччині провело товариський матч проти румунського ФКСБ.

Контрольна гра, яка стала для "біло-синіх" другою на зимових закордонних зборах, завершилася перемогою киян з рахунком 2:1.

Дублем за Динамо ще у першому таймі відзначився Віталій Буяльський. Румунський клуб зміг відіграти один м'яч за 17 хвилин до завершення спарингу.

Товариський матч

12 січня

Динамо – ФКСБ 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Буяльський, 2:0 – 27 Буяльський, 2:1 – 73 Мікулеску

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 46) - 24. Тимчик (20. Караваєв, 64), 40. Біловар (3. Дячук, 46), 32. Михавко (19. Слюбик, 64), 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 64) - 91. Михайленко (15. Рубчинський, 64), 22. Кабаєв (45. Брагару, 64), 9. Волошин (34. Герич, 64), 10. Шапаренко (76. Піхальонок, 64), 29. Буяльський (33. Саленко, 64) - 11. Ванат (39. Герреро, 64).

ФКСБ (стартовий склад): 38. Зіма - 12. Кікі, 17. М. Попеску, 28. Пантя, 30. Нгезана - 10. О. Попеску, 18. Еджума, 25. Белуце, 42. Алассан - 15. Штефанеску, 11. Мікулеску.

Нагадаємо, у першому контрольному матчі на зборах підопічні Шовковського програли німецькому Магдебургу.