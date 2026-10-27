Важливий сигнал для усієї Бундесліги: у Баварії відреагували на Золотий м'яч-2026 для Кейна

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен вважає перемогу Гаррі Кейна у голосуванні за Золотий м'яч-2026 заслуженою.

Про це він висловився клубній пресслужбі.

"Гаррі Кейн більш ніж заслужив цю нагороду. Протягом багатьох років він б'є рекорд за рекордом. Окрім численних голів і результативних передач, ми високо цінуємо його видатні людські якості. Те, що гравець німецького клубу вперше за 30 років виграв Золотий м'яч, – важливий сигнал для всієї Бундесліги", – заявив Дрезен.

Представник керівництва німецького гранда назвав Кейна "одним із найяскравіших постатей у світовому футболі та приклад для наслідування далеко за межами футбольного поля".

Гаррі випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала, які посіли друге та третє місця відповідно. У France Football вже розкрили відрив переможця від форварда Реала.

Цікаво, що легенда мадридського клубу Гуті сумнівається у чесності голосування за ЗМ-2026.

Раніше про перемогу Кейна висловилися Тьєррі Анрі та Томас Тухель. Окрім Золотого м'яча-2026, Гаррі отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.