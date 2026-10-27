Шампанське, танці та рідні люди: Кейн гучно відсвяткував перемогу в Золотому м’ячі

Англійський нападник Гаррі Кейн яскраво відсвяткував тріумф на церемонії вручення Золотого м'яча. Після отримання престижної нагороди зірка мюнхенської Баварії вирушив до одного з найексклюзивніших нічних клубів Лондона, де розділив радісну мить із родиною та друзями.

Святкування відбулося в закладі Cirque Le Soir у районі Сохо. Компанія Кейна прибула до клубу з трофеєм, а самого футболіста зустріли під спалахи бенгальських вогнів і святкову атмосферу. Нападник підняв чарку на знак вдячності, після чого продовжив вечір у колі близьких.

Підтримати англійця прийшла його дружина Кейт, а також брат Чарлі. До святкування приєдналися й колишні партнери Кейна за лондонським Тоттенгемом — Ерік Даєр, Бен Девіс і Метт Доерті. Компанія веселилася на танцмайданчику, відзначаючи історичне досягнення форварда.

Нагадаємо, перемога Кейна стала особливою подією для англійського футболу. Він став першим англійцем після Майкла Оуена у 2001 році, який здобув Золотий м'яч.

Під час церемонії нападник виголосив емоційну промову, зізнавшись, що майже втратив дар мови від хвилювання, і подякував організаторам за проведення заходу в Лондоні.

Пізніше головний редактор France Football розповів, що між Гаррі Кейном та Кіліаном Мбаппе, який посів друге місце, був невеликий відрив у голосуванні.