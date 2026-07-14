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Кейн готовий розглянути пропозицію з Саудівської Аравії

Олег Дідух — 14 липня 2026, 15:10
Кейн готовий розглянути пропозицію з Саудівської Аравії
Гаррі Кейн
Getty Images

Зірковий форвард мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може продовжити кар'єру в саудівській Аравії.

Про це повідомляє SkySport.ch.

За їхньою інформацією, у підписанні Кейна зацікавлений Аль-Хіляль. При цьому англійський форвард не відкидає такий варіант продовження кар'єри та готовий розглянути пропозицію із Саудівської Аравії.

У контракті Кейна з Баварією прописана клаусула, яка наразі становить 65 мільйонів євро, тому чемпіони Німеччини не зможуть чинити опір можливому відходу лідера атак команди. Угода 32-річного форварда з Баварією розрахована до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці червня Кейн став найкращим бомбардиром збірної Англії на чемпіонатах світу.

Аль-Хіляль Гаррі Кейн Баварія Мюнхен

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