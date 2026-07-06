На щастя, знову можу говорити, – капітан збірної Англії повернув голос після матчу проти Мексики на ЧС-2026

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн відновив голос після переможного матчу проти Мексики (3:2).

Про це він поділився у коментарі BBC.

"На щастя, я знову можу говорити. Після того неймовірного інтерв'ю всі мої друзі та знайомі вдома мене підколювали. Тож так, після цього мені байдуже. Це було того варте".

Harry Kane won't be allowed to forget THAT post-match interview in a hurry 😅#FifaWorldCup pic.twitter.com/75HZGmY1j0 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026

Нагадаємо, що у флеш-інтерв'ю після матчу на "Ацтеці" Кейн ділився враженнями про матч зірваним голосом.

"Неймовірна підтримка. Я просто втратив дар мови. У мене зник голос. Нам довелося боротися. Нам довелося знайти вихід. Я щойно співав, тому не можу нормально говорити. Це був один із тих днів, коли суддя багато разів судив проти нас, але в підсумку це не мало значення. Тож так, я щасливий".

One of the best post-match interviews you’ll see 😅🙌



Rest up, Harry! pic.twitter.com/dQzKzk47bQ — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026

Зазначимо, що в чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Збірна Англії зіграє проти "вікінгів" 12 липня опівночі за київським часом. Матч відбудеться на "Хард Рок Стедіум" у Маямі.