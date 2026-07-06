На щастя, знову можу говорити, – капітан збірної Англії повернув голос після матчу проти Мексики на ЧС-2026
Гаррі Кейн
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Капітан збірної Англії Гаррі Кейн відновив голос після переможного матчу проти Мексики (3:2).
Про це він поділився у коментарі BBC.
"На щастя, я знову можу говорити. Після того неймовірного інтерв'ю всі мої друзі та знайомі вдома мене підколювали. Тож так, після цього мені байдуже. Це було того варте".
Нагадаємо, що у флеш-інтерв'ю після матчу на "Ацтеці" Кейн ділився враженнями про матч зірваним голосом.
"Неймовірна підтримка. Я просто втратив дар мови. У мене зник голос. Нам довелося боротися. Нам довелося знайти вихід. Я щойно співав, тому не можу нормально говорити. Це був один із тих днів, коли суддя багато разів судив проти нас, але в підсумку це не мало значення. Тож так, я щасливий".
Зазначимо, що в чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.
Збірна Англії зіграє проти "вікінгів" 12 липня опівночі за київським часом. Матч відбудеться на "Хард Рок Стедіум" у Маямі.