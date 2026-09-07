У віці 85 років пішов із життя переможець Супербоулу та ексфулбек Чикаго Берс

На 86-му році життя перестало битися серце колишнього фулбека Чикаго Берс Метта Сухі.

Про це повідомляє Reuters.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Сухі провів усю професійну кар'єру в складі Чикаго – з 1980 до 1989 року. Разом із командою він став переможцем Супербоулу в сезоні-1985, відзначившись 11-ярдовим тачдауном у фінальному матчі проти Нью-Інгленд Петріотс (46:10).

Загалом у регулярному чемпіонаті фулбек провів 148 поєдинків (100 – у старті), набравши 2946 виносних ярдів (20 тачдаунів) та 2113 ярдів на прийомі (5 тачдаунів).

У плейоф на його рахунку 9 матчів, 156 ярдів на виносі та один тачдаун.

У 2019 році місцеви видання "Chicago Sun-Times" включило Метта Сухі до списку 100 найвидатніших гравців в історії клубу, розташувавши його на 78-й позиції.

Нагадаємо, що напередодні інший переможець Супербоулу Джордан Деві наклав на себе руки у віці 38 років.