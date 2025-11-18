Українська правда
Кейн: Без трофеїв Золотий м'яч не виграти

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 10:55
Гаррі Кейн
Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про можливість здобуття найбільшої індивідуальної нагороди у футболі – Золотого м'яча.

Слова англійця наводить Фабріціо Романо.

"Я можу забити 100 голів за сезон, але якщо я не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то навряд чи отримаю Золотий м'яч. Так само для Ерлінга Голанда – для будь-якого гравця. Треба здобувати великі трофеї", – розповів Кейн.

Цього сезону 32-річний форвард зіграв 17 матчів на клубному рівні, в яких забив 23 голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що збірна Англії завершила відбірковий етап до чемпіонату світу з низкою рекордів. 

Також сам Кейн увійшов до списку номінантів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

