Кейн: Без трофеїв Золотий м'яч не виграти

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про можливість здобуття найбільшої індивідуальної нагороди у футболі – Золотого м'яча.

Слова англійця наводить Фабріціо Романо.

"Я можу забити 100 голів за сезон, але якщо я не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то навряд чи отримаю Золотий м'яч. Так само для Ерлінга Голанда – для будь-якого гравця. Треба здобувати великі трофеї", – розповів Кейн.

🚨 Harry Kane: “I could score 100 goals this season but if I don’t win the Champions League or the World Cup, you’re probably not going to win the Ballon d’Or”.



“It’s the same with Haaland, with any player. You have to be winning those major trophies”, told Mirror. pic.twitter.com/bnT3pecqwH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2025

Цього сезону 32-річний форвард зіграв 17 матчів на клубному рівні, в яких забив 23 голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що збірна Англії завершила відбірковий етап до чемпіонату світу з низкою рекордів.

Також сам Кейн увійшов до списку номінантів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.