Кейн: Без трофеїв Золотий м'яч не виграти
Гаррі Кейн
Getty Images
Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про можливість здобуття найбільшої індивідуальної нагороди у футболі – Золотого м'яча.
Слова англійця наводить Фабріціо Романо.
"Я можу забити 100 голів за сезон, але якщо я не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то навряд чи отримаю Золотий м'яч. Так само для Ерлінга Голанда – для будь-якого гравця. Треба здобувати великі трофеї", – розповів Кейн.
Цього сезону 32-річний форвард зіграв 17 матчів на клубному рівні, в яких забив 23 голи та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що збірна Англії завершила відбірковий етап до чемпіонату світу з низкою рекордів.
Також сам Кейн увійшов до списку номінантів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.