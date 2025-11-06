Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста світу

Олександр Булава — 6 листопада 2025, 20:05
ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста світу
Усман Дембеле
Ligue 1

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів, які претендують на звання найкращого футболіста світу за підсумками року.

Про це йдеться на сайті організації.

При відборі кандидатів враховувалися виступи футболістів в період з 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року.

Номінанти на звання найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА:

  • Усман Дембеле (Франція) — ПСЖ
  • Ашраф Хакімі (Марокко) — ПСЖ
  • Гаррі Кейн (Англія) — Баварія
  • Кіліан Мбаппе (Франція) — Реал Мадрид
  • Нуну Мендеш (Португалія) — ПСЖ
  • Коул Палмер (Англія) — Челсі
  • Педрі (Іспанія) — Барселона
  • Рафінья (Бразилія) — Барселона
  • Мохамед Салах (Єгипет) — Ліверпуль
  • Вітінья (Португалія) — ПСЖ
  • Ламін Ямал (Іспанія) — Барселона

Нагадаємо, у вересні вінгер Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усман Дембеле виграв Золотий м'яч-2025, який вручається виданням France Football найкращому гравцю року.

ФІФА

ФІФА

ФІФА запровадила власну Премію миру, яку вручить на жеребкуванні ЧС-2026
Без конкурентів: США разом з трьома країнами претендують на проведення чемпіонату світу-2031
Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
Шевченко очолив комітет ФІФА
ФІФА готується заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами країни

Останні новини