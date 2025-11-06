ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста світу
Усман Дембеле
Ligue 1
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів, які претендують на звання найкращого футболіста світу за підсумками року.
Про це йдеться на сайті організації.
При відборі кандидатів враховувалися виступи футболістів в період з 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року.
Номінанти на звання найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА:
- Усман Дембеле (Франція) — ПСЖ
- Ашраф Хакімі (Марокко) — ПСЖ
- Гаррі Кейн (Англія) — Баварія
- Кіліан Мбаппе (Франція) — Реал Мадрид
- Нуну Мендеш (Португалія) — ПСЖ
- Коул Палмер (Англія) — Челсі
- Педрі (Іспанія) — Барселона
- Рафінья (Бразилія) — Барселона
- Мохамед Салах (Єгипет) — Ліверпуль
- Вітінья (Португалія) — ПСЖ
- Ламін Ямал (Іспанія) — Барселона
Нагадаємо, у вересні вінгер Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усман Дембеле виграв Золотий м'яч-2025, який вручається виданням France Football найкращому гравцю року.