ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів, які претендують на звання найкращого футболіста світу за підсумками року.

Про це йдеться на сайті організації.

При відборі кандидатів враховувалися виступи футболістів в період з 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року.

Номінанти на звання найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА:

Усман Дембеле (Франція) — ПСЖ

Ашраф Хакімі (Марокко) — ПСЖ

Гаррі Кейн (Англія) — Баварія

Кіліан Мбаппе (Франція) — Реал Мадрид

Нуну Мендеш (Португалія) — ПСЖ

Коул Палмер (Англія) — Челсі

Педрі (Іспанія) — Барселона

Рафінья (Бразилія) — Барселона

Мохамед Салах (Єгипет) — Ліверпуль

Вітінья (Португалія) — ПСЖ

Ламін Ямал (Іспанія) — Барселона

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Нагадаємо, у вересні вінгер Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усман Дембеле виграв Золотий м'яч-2025, який вручається виданням France Football найкращому гравцю року.