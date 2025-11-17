Збірна Англії з рекордами завершила відбірковий етап на ЧС-2026

Збірна Англії з футболу завершила виступи у груповій стадії кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з найкращим результатом в історії.

Про це повідомляє OptaJoe.

"Три леви" посіли перше місце у таблиці групи K, набравши максимальні 24 очки з 24, при цьому не пропустивши жодного голу у свої ворота, що дозволило їм напряму вийти на мундіаль.

Єдиний раз у європейській кваліфікації таке повторювалось ще в 1954 році, коли Югославія виграла свої 4 матчі відбіркового етапу без пропущених голів.

Окрім того, збірна Англії наразі має свою найкращу переможну серію в історії – 11 офіційних виграних матчів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року англійців очолює німецький фахівець Томас Тухель, під керівництвом якого збірна Англії зазнала всього однієї поразки – у товариському матчі проти Сенегалу.