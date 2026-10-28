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Роналду отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 21:42
Роналду отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів
Кріштіану Роналду
Getty Images

Вболівальники визнали Золотий м'яч Кріштіану Роналду у 2008 році найкращим усіх часів. 

Про це повідомила пресслужба Ballon d`Or.

У голосуванні брали участь 10 номінантів – усі футболісти отримували нагороду щонайменше два рази.

У підсумку, Золотий м'яч Роналду у 2008 році став найкращим у вболівальницькому голосуванні. Друге місце посів Ліонель Мессі і його нагорода 2012 року, а трійку лідерів замкнув Роналду зразка 2017 року.

Нагадаємо, у 2008 році португалець грав за Манчестер Юнайтед і оформив тоді 42+7 за системою "гол+пас" у 49 матчах. На клубному рівні форвард того року виграв АПЛ з "червоними дияволами" та клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду увійшов до попердньої заявки Португалії на матчі Ліги націй.

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