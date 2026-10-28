Роналду отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів

Вболівальники визнали Золотий м'яч Кріштіану Роналду у 2008 році найкращим усіх часів.

Про це повідомила пресслужба Ballon d`Or.

У голосуванні брали участь 10 номінантів – усі футболісти отримували нагороду щонайменше два рази.

У підсумку, Золотий м'яч Роналду у 2008 році став найкращим у вболівальницькому голосуванні. Друге місце посів Ліонель Мессі і його нагорода 2012 року, а трійку лідерів замкнув Роналду зразка 2017 року.

Нагадаємо, у 2008 році португалець грав за Манчестер Юнайтед і оформив тоді 42+7 за системою "гол+пас" у 49 матчах. На клубному рівні форвард того року виграв АПЛ з "червоними дияволами" та клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду увійшов до попердньої заявки Португалії на матчі Ліги націй.