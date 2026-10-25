Я тут чекаю багато голів: Мілевський спрогнозував результат матчу Барселона – Реал

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від матчу десятого туру іспанської Ла Ліги-2026/27 між Барселоною та Реалом.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Мені взагалі подобається футбол Фліка. Команда багато атакує, хлопці добре розуміють одне одного. Педрі – дуже розумний футболіст, Ямал у своєму віці вже такі речі робить, що очманіти. Але от ця висока лінія оборони... Я не зовсім розумію, навіщо постійно так ризикувати. Особливо коли проти тебе гратиме Мбаппе. Йому дай трохи простору – і потім уже спробуй наздогнати. Інша справа, що Реал буде без Вінісіуса. Можна скільки завгодно обговорювати його поведінку, але футболіст він дуже сильний. Здатен сам обіграти двох-трьох суперників, створити момент. Реал, думаю, не надто лізтиме вперед, спробує використати простір за захисниками. Тим більше відставання вже шість очок. Куди тут ризикувати? Навіть нічия не варіант", – сказав Мілевський.

Ексфутболіст збірної України вважає, що в цьому протистоянні фаворитом будуть каталонці. Він очікує на відкритий поєдинок і спрогнозував точний рахунок:

"Мені здається, що вдома Барселона все-таки своє забере. Дуже хороша атака, багато футболістів можуть вирішити епізод. І якщо вони почнуть створювати моменти один за одним, Реалу буде важко. Я тут чекаю багато голів. Не вірю, що ці команди закриються та гратимуть на нулі. Моурінью, звичайно, може щось придумати з тим же Діоманде, але я все-таки поставлю на господарів. Мій прогноз – перемога Барселони 3:1. Думаю, обидві заб'ють точно. Але каталонці суто за рахунок більш розумної атаки створять більше моментів, щоб забрати перемогу".

Зазначимо, що це буле перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Букмекери також вважають фаворитом протистояння каталонців. Напередодні Жозе Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалу.