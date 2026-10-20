Мілевський оцінив перспективи Шахтаря в матчі проти Інтера

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився очікуваннями від протистояння Інтера з Шахтарем у Лізі чемпіонів, закликавши не списувати завчасно "гірників" до матчу.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Зрозуміло, Інтер грає удома, "Сан-Сіро", там хлопці серйозні. Але ви їхню Лігу чемпіонів бачили? Два матчі – дві поразки. Від Реала 1:2 ще окей. Але від Брюгге взагалі 3:4. Три забили та програли. Ну як так? При цьому в чемпіонаті Італії в них усе нормально. Шість перемог у семи турах, перше місце. Болонью от обіграли 3:1 – Довбика ж не було в старті. Тобто команда грати в футбол вміє, тут питань немає. Але пропускають вони реально багато. І тут я бачу для Шахтаря шанс", – сказав Мілевський.

Артем вважає, що донеччани можуть скористатись шансами на контратаках, адже в них є низка гравців, які матимуть перевагу у швидкості в перехідних фахах гри:

"Звісно, вдома з Шахтарем вони точно не будуть сидіти та чекати. Після двох поразок їм потрібно перемагати, зима вже скоро. Трибуни гнатимуть їх уперед, почнуть тиснути. Але ж коли всі біжать в атаку, позаду обов'язково лишаються зони. Я знаю, як приємно туди відкриватися. Не треба тут розказувати, що Інтер сильніший. Та звісно, сильніший. Але коли захисник не встигає за нападником, ціна його трансферу вже не допоможе. А в Шахтаря є кому туди бігти. Не думаю, що "гірники" поїдуть у Мілан просто відбиватися. Попереду в них є швидкі, технічні хлопці, можуть один в один обіграти, і втекти теж. Але й не кажу, що Шахтар там переможе. Та й насухо не відіграє – Інтер, до речі, може й три забити, чому ні? Але щоб їхня оборона раптом стала міцною... Ну не знаю. Одна передача за спину – і вже момент. У результат я тут не полізу, краще візьму голи: Обидві заб'ють".

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).