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Тренер юнацької команди Динамо назвав молодого футболіста, який нагадує йому Мілевського

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 08:51
Тренер юнацької команди Динамо назвав молодого футболіста, який нагадує йому Мілевського
Вадим Мілько
ФК Динамо

Наставник Динамо U-19 Вадим Мілько похвалив 17-річного таланта Ярослава Буравцова, який грає на позиції форварда.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

"Для мене це нестандартний футболіст. Я дуже радий, що він забиває та допомагає команді. Своїми нестандартними діями та цікавим вибором моментів він нагадує мені Артема Мілевського.

Ярослав – розумний хлопець, він корисний як в обороні, так і в атаці, у нього у кожному матчі є моменти. Буравцов – молодець, це хороший футболіст", – сказав Мілько.

Зазначимо, що юний нападник є уродженцем Українки на Київщині. Він перебував в академії місцевої Олімпії, після чого опинився в Динамо.

У нинішньому сезоні Буравцов уже двічі залучався до матчів київської команди U-21. Він також є гравцем збірної України U-18, у складі якої напередодні грав проти французів.

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