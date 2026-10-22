Тренер юнацької команди Динамо назвав молодого футболіста, який нагадує йому Мілевського

Наставник Динамо U-19 Вадим Мілько похвалив 17-річного таланта Ярослава Буравцова, який грає на позиції форварда.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

"Для мене це нестандартний футболіст. Я дуже радий, що він забиває та допомагає команді. Своїми нестандартними діями та цікавим вибором моментів він нагадує мені Артема Мілевського. Ярослав – розумний хлопець, він корисний як в обороні, так і в атаці, у нього у кожному матчі є моменти. Буравцов – молодець, це хороший футболіст", – сказав Мілько.

Зазначимо, що юний нападник є уродженцем Українки на Київщині. Він перебував в академії місцевої Олімпії, після чого опинився в Динамо.

У нинішньому сезоні Буравцов уже двічі залучався до матчів київської команди U-21. Він також є гравцем збірної України U-18, у складі якої напередодні грав проти французів.