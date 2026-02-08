Змінити гру. Що дало світові суперництво Гвардіоли та Клоппа

Наприкінці сезону, звичайно, ми можемо над цим посміятися, але станом зараз все йде до відходу Гвардіоли з Манчестер Сіті.

Вже навіть найобережніші інсайдери говорять про надзвичайно високу ймовірність прощання тренера з клубом наприкінці сезону. Команда Гвардіоли вже не виглядає такою бездоганною, як раніше, регулярно втрачає очки із середняками й близька до програшу чемпіонства другий сезон поспіль. Два роки – начебто й небагато, але, по-перше, закупівля на пів мільярда за півтора року зобов'язує вигравати чи йти, а по-друге, Пеп сам поставив такі стандарти.

Ще більш образливими для Сіті виглядають програші від того, що вони проходять за відсутності Юргена Клоппа. Про німецького тренера на Енфілді і не згадують: Слот приніс титул у першому ж сезоні, зараз розмови йдуть про його заміну на Хабі Алонсо, але точно не про повернення німця. Клопп взагалі не факт, що когось тренуватиме – судячи з його останніх висловлювань, його повністю влаштовує менеджерська робота.

"Я знаю, що можу тренувати футбольну команду, але це не означає, що я зобов'язаний робити це до останнього дня свого життя. Я хотів зайнятися чимось іншим. Ред Булл дав мені можливість знайти роль, яку ми крок за кроком визначали разом. Як людина, я зараз перебуваю в такому місці, де повністю задоволений тим, де я є. Я не хочу бути десь ще. Я познайомився з багатьма людьми, яких раніше не знав. Побував на великій кількості ділових зустрічей та вивчив слова, про існування яких раніше навіть не підозрював. Це був добрий час. Один рік – а досвіду як за п'ять років".

Дуже шкода, бо в якийсь момент суперництво Клоппа та Гвардіоли змінило футбол.

До великого суперництва: чемпіон – Лестер, Ліверпуль – середняк, Ман Сіті ледве потрапляє до ЛЧ

Так, здається, що це було вчора, але взагалі сенсаційному "лисячому" чемпіонству виповниться 10 років. У сезоні-2016/17 Гвардіола теж працював ще без Клоппа в суперниках – і теж навіть не претендував на чемпіонство, теж тішився підсумковим третім місцем. Але про все по порядку.

Гвардіолу запросили після того, як Мануель Пеллегріні – талановитий, взагалі-то, тренер, який чудово працює в Бетісі – насилу потрапив до зони Ліги чемпіонів. Титул тоді виграв Лестер – команда, наскільки сенсаційна, настільки ж і примітивна. Його довго переслідував Тоттенгем, другим у результаті став Арсенал – але ні про яке втручання "городян" у чемпіонську гонку навіть не йшлося.

Гвардіола розпочав із 10 перемог на старті... Але і з ним у першому сезоні "городяни" на титул не претендували. Конте всерйоз ставили вище за обох наших героїв після того, як він привів до титулу Челсі в першому ж сезоні. На другий сезон Хосеп показав клас: ті 100 очок, до яких він привів Сіті, досі залишаються рекордом ліги.

Жузеп Гвардіола Getty Images

Стиль Гвардіоли давно став спільним місцем. Ви й так знаєте, як грали "городяни" при ньому, тому що досить давно це стало обличчям класичної топової команди. Контроль м'яча, екстремально високі підключення крайніх захисників, пресинг усією командою – Гвардіола нас до цього привчив.

А потім під'їхав Клопп. Ліверпуль навіть про висоти догвардіолівського Ман Сіті не мріяв: все ж таки "городяни" взяли титул за рік до Хосепа, а у "червоних" не було жодного чемпіонства з 1990 (!) року. Які титули, якщо комада займає 6-7 місця, причому навіть від зони ЛЧ фінішувала далеко – і на момент запрошення Клоппа вигнала Роджерса, почавши черговий сезон. Від Юргена чекали підйому в першу четвірку, і навіть це мало бути серйозним успіхом.

Розпал боротьби: навіть 97 очок мало для трофея, перемоги у ЛЧ – і дуже багато поваги

Клопп розпочав із двох фіналів. Обидва – Ліги Європи та Кубка Ліги – щоправда, програв, але клас дав. Він отримав карт-бланш, хай і зі скромним бюджетом – і не побоявся різати по живому. Про Балотеллі на Енфілді забули, як про страшний сон – але навіть Мамаду Сако , один із найкращих гравців першого "напівсезону", був усунений від тренувань, коли пішов на конфлікт із тренером. І це було на краще: новий центральний захисник Жоель Матіп відіграв велику роль у нових перемогах клубу, Вірджил Ван Дейк – просто історичну.

Вірджил Ван Дейк Getty Images

Королів грає почет, і в боротьбі Клоппа з Гвардіолою в жодному разі не можна недооцінювати роль директорів. Чікі Бегірістайн ще з часів гри за Барселону знав Хосепа , він допоміг йому побудувати чудову команду – Ліверпуль до Юргена сформував найсильнішу команду менеджерів, яка дозволяла йому фактично не здійснювати невдалих трансферів.

"Хімія" тандемів, причому, була різною. До епосу Енфілда увійшла історія, коли Клопп хотів Юліана Брандта, але його переконали взяти іншого гравця під динамічний футбол – на ім'я Мохаммед Салах. Сіті ж більшою мірою був шедевром Пепа: Бегірістайн просто підлаштовувався під його ідеї, знаходячи найкращих гравців. Сіті виграв більше – отже, такий підхід кращий? Не забуваймо, що "міщани" і витрачали більше.

Юрген Клопп Getty Images

Якщо Гвардіола змінив АПЛ, подарувавши найконтролюючішу команду в історії ліги, то Клопп, в принципі, вивів на новий рівень старі стандарти. Пресинг, "міксер", позамежна інтенсивність були класикою англійського футболу і раніше, зерна впали на ґрунт. Але жодна команда раніше не бігала так багато, не мучила суперників так сильно.

Провідниками тренерських ідей були Едерсон, Рубен Діаш, де Брюйне, Давид Сілва, Агуеро з одного боку – і Аліссон , ван Дейк, Гендерсон, Салах з іншого. Як і в інших командах-легендах, у тих Ман Сіті та Ліверпулі були свої сенатори, гравці з претензіями на звання найкращих в історії клубів та ліги. Не дивно, що кожна з команд змогла виграти Лігу чемпіонів: Ман Сіті 2023-го, Ліверпуль 2019-го – причому "червоним" на шляху до вухатого кубка доводилося перемагати й Сіті.

З перемог в АПЛ, при цьому, вийшло 5:1 на користь Ман Сіті – а якщо рахувати перший сезон Клоппа, то навіть 6:1. Чому? Ліверпулю не вистачало зовсім, зовсім небагато. У Ліверпульський епос увійшло й 1,12 сантиметра, яких не вистачило клубу, щоб забити на Етіхаді на гол більше і врятувати нічию в сезоні-2019/20. На той матч "червоні" приїжджали, маючи семиочковий відрив від суперника, програли 1:2 – а потім втратили очки ще кілька разів, ставши другим з 97 пунктами. Досі 97 та 92 очки Ліверпуля у нечемпіонські сезони тримаються у топі рекордів за кількістю набраних очок за сезон АПЛ. Багато чемпіонів набирали менше...

Так, два майстри билися до кінця – і, що цікаво, з непідробною повагою ставилися один до одного. На тлі попередніх саг типу "Гвардіола vs Моурінью", "Фергюсон vs Венгер" цей серіал виділявся на диво доброзичливими цитатами.

Ось що говорив, наприклад, Пеп:

" Клопп залишить Ліверпуль наприкінці сезону? Він абсолютно неймовірний тренер. Я не знаю його близько, але він також неймовірна людина. У мене було відчуття, що він теж залишає і нас у Манчестер Сіті, оскільки Ліверпуль був нашим головним суперником у ці роки.

Пеп Гвардіола Getty Images

Думаю, в АПЛ не вистачатиме його харизми та стилю гри . Але я радий, бо без нього я спатиму трохи краще в ніч перед грою з Ліверпулем " Цікаво , що тоді ж Гвардіола висловив упевненість, що Клопп повернеться. Повіримо?

Юрген відповідав Клоппу взаємністю:

"Не впевнений , що коли-небудь говорив це Пепу, але мені він подобається, це правда. Але, звичайно, іноді я його дратую своїми висловлюваннями на прес-конференціях .

Я дуже поважаю Пепа. Ми думаємо, що знаємо один про одного багато, але це не так. Ми зустрічалися на матчах, але два роки тому ми кілька разів разом їздили до Манчестера на церемонії нагородження".

Юрген Клопп Getty Images

І, до речі, Гвардіола максимально високо оцінив суперника, що, з урахуванням його досвіду, звучить особливо сильно:

"Ліверпуль Клоппа – найважчий суперник, з яким я коли-небудь стикався у своєму житті. Це була з відривом найскладніша команда через її манери гри, їм було дуже важко протистояти. Тому я віддаю належне нашим заслугам. Ми досягли величезного успіху".

Клопп, звичайно, виграв лише один титул – але він залишив по собі команду, яка дійшла до ще одного чемпіонства парадним маршем. Гвардіола чудово розбирав на запчастини суперника за суперником – але зараз він виглядає людиною, ідеї якої не працюють, бо на запчастини почали розбирати його. На мою думку, це підкреслює різницю між двома геніями тренерства. Якби обидва вони присвятили життя квітам, то Гвардіола збирав би букети, а Клопп вирощував би їх.

Спадщина

Ілкай Гюндоган, що працював з обома наставниками, сказав:

"Юрген Клопп і Пеп Гвардіола – два найкращі тренери світу. Чотири роки я провів із Клоппом. Це наставник, якого я дуже люблю. Він створює чудовий командний дух і неймовірно мотивує футболістів. З погляду тактики Пеп перебуває на дуже високому рівні. Це наставник, який бажає знати кожну деталь гри. Я не бачив тренерів, які б так удосконалювалися тактично. Вони мають різні стилі, але вони обоє дуже успішні. Хоча вони дуже різні, обидва є найкращими у світі".

Роберт Левандовський, у якого ще й Анчелотті з Фліком у списку людей, з якими він працював, був конкретний:

" Юрген Клопп за часів роботи в дортмундській Борусії навчив мене тиснути , щоб на повній швидкості я міг дістатися чужих воріт і забити. Гвардіола багато мені дав у плані тактики — це на 100% змінило мій погляд на футбол ".

І не гравцями єдиними. Ось що говорив Арне Слот відразу після призначення у відповідь на репліку, що його призначили за схожість стилю його Фейєнорда зі стилем Ліверпуля:

" Так, це мій стиль, але я думаю, що це стиль багатьох сучасних тренерів: ми всі були трохи натхнені через суперництво між Сіті і Ліверпулем. Ми всі були натхненні Гвардіолою і Клоппом, і я думаю, що у великому клубі, в тому числі у енергії, багато в якому можна, багато, і м'яко, і, можливо, єдиний. я думаю, що зараз також є порівняння між клубом, який я залишив, та клубом, у якому я збираюся працювати зараз ".

Що вважатимуться головним наслідком цієї боротьби? Хтось назве остаточне царювання АПЛ у статусі головної ліги світу. Це спірно: з погляду фінансів і того, куди всі хочуть їхати, англійці були першими й 10 років тому, а за титулами вони виграють не підряд і зараз. Зміна – хтось скаже, що на краще, а хтось, що на гіршу – футбол переживає зовсім інше.

Юрген Клопп Getty Images

Хтось чув про суперництво "Голанд vs Мбаппе"? "Мбаппе vs Ямаль"? "Левандовський vs Голанд"? Дуель Мессі і Роналду, яка набила сто разів оскомину, не знайшла ніякого продовження. І це нормально. Навіть не футбол, а спорт загалом пішов шляхом технологій та науки: зараз головні суперництва проходять біля бровок. Ось Артета з Гвардіолою рубається до смерті, а Реал гарячково шукає гідного суперника Фліка. Конте не залишився на узбіччі – він зміг задавити на дистанції одного сезону самого Індзагі! Але – Конте Індзагі, а не Лукаку Мартінеса.

Гвардіола та Клопп остаточно переконали весь футбольний світ у тому, що система перемагає індивідуальностей. Беззастережно авторські команди (Пеп виганяв легенду минулого часу Харта, а Клопп, можна сказати, усю стару команду) виявилися набагато сильнішими за будь-які колективи, збудовані проти зірок. Тепер ми живемо у світі, де навіть Борнмут роблять головною зіркою перспективного тренера на прізвище Іраола. Колись Босман казав, що кожен футболіст світу має бути йому вдячний – а таким різним Пепу та Клоппу має бути вдячний будь-який тренер.