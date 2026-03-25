Однорукий тренер німецького клубу зробив камінг-аут після спілкування з Клоппом

Тренер команди Санкт-Паулі U19 Крістіан Добрик публічно зізнався у своїй гомосексуальності. На рішення зробити камінг-аут вплинула й зустріч із Юргеном Клоппом.

Про це пише Sportschau.de. Деталі додає A Bola.

"Я футбольний тренер, мені 29 років. І причина, чому я тут сиджу, зрештою, полягає в тому, що я гей, і я хотів це озвучити", – сказав Добрик в інтерв'ю для "RTL".

Уродженець Фленсбурга, який зараз тренує команду ФК Санкт-Паулі U-19, є першим діючим футбольним тренером професійного клубу в Німеччині, який поділився такою деталлю приватного життя.

"У професійному футболі геїв досі вважають іношопланетянами", – додав Добрик.

Він тримав це в секреті, оскільки побоювався, що його "футбольна кар'єра буде зруйнова". Клуб підтримав його. Президент Оке Геттліх вже особисто висловив свою підтримку Добрику.

За його словами, наважитися на таке рішення йому допомогла й зустріч із відомим Юргеном Клоппом. Екснаставник Ліверпуля сказав йому тоді: "Як тренер, ти можеш бути ким завгодно, але ти повинен за щось стояти. Ти повинен бути собою". Ця фраза стала професійним девізом Добрика.

Добрик працює в молодіжній академії Санкт-Паулі з літа 2025 року; раніше він працював за "РБ Зальцбург", "Гоффенхайм" та "Гольштейн Кіль".

Нагадаємо, кілька місяців тому бронзовий призер Олімпійських ігор Яред Нугусе зробив камінг-аут.