Не пам'ятаю таку футбольну трагедію: Бартулович – про поразку Металіста 1925 від Чернігова в 1/2 фіналу Кубку України

Наставник Металіста 1925 Младен Бартулович відреагував на поразку своєї команди від Чернігова у півфіналі Кубку України, назвавши це трагедією.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Важко щось говорити. Можна сказати, трагедія для нас. Дуже великий шок. В роздягальні ніхто нічого не говорив. Дуже важко щось говорити. Хочу привітати Чернігів з перемогою, молодці, бились і добились свого. А нам треба далі рухатись і відходити від цього шоку.



Не хотів м'яч сьогодні в сітку. Ми створили дуже багато моментів та награли не на один, а на багато м'ячів. В них воротар зловив кураж. Він у них герой сьогодні. Було нервово: перший тайм не можемо забити, тоді забиваємо, а VAR скасував гол. Була така нервозність, але ми створювали ці моменти, треба було реалізувати. Не пам'ятаю таку футбольну трагедію. Для мене це шок", – сказав Бартулович.