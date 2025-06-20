Металіст 1925 призначив нового головного тренера

Харківський Металіст 1925 оголосив про призначення 38-річного хорвата Младена Бартуловича на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

До цього фахівець очолював луганську Зорю, яку покинув після завершення сезону-2024/25. У серпа

До його тренерського штабу ввійдуть: Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.