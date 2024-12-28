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Скандальний епізод отримав логічне завершення: КДК оштрафував Шахтар за дії Пушича після гри з Поліссям

Микита Павлів — 28 грудня 2024, 09:31
Скандальний епізод отримав логічне завершення: КДК оштрафував Шахтар за дії Пушича після гри з Поліссям
Шахтар Донецьк
УПЛ ТБ

За порушення регламентних норм після матчу 17-го туру Української Прем’єр-ліги між Шахтарем та Поліссям (0:1) "гірники" були оштрафовані на 10 тисяч гривень.

Рішення покарати донецьку команду виніс Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Після розгляду матеріалів щодо можливих порушень регламентних норм Шахтар було зобов’язано сплатити цей обов’язковий грошовий внесок.

Причиною покарати "гірників" стало порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів команд Імада Ашура та Маріно Пушича біля лав запасних після гри.

Нагадаємо, після мінімальної поразки у матчі з Поліссям наставник донецького клубу не потиснув руку Імаду Ашуру. Цей момент потрапив у трансляцію поєдинку.

Після гри 53-річних хорватський фахівець пояснив, що не помітив головного тренера житомирського клубу.

Також 36-річний наставник Полісся прокоментував "відмову" Пушича потиснути йому руку.

КДК Полісся Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Маріно Пушич Імад Ашур

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