КДК УАФ оштрафував три клуби УПЛ за підсумками 28 туру чемпіонату

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав штрафи на три клуби УПЛ.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Зокрема, КДК зобов'язав Полісся сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 15 000 гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів під час поєдинку проти Динамо в межах 28 туру чемпіонату.

Також штраф у 10 000 грн отримав Колос. Причиною стали порушення клубом додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану під час матчу проти Кривбаса (щодо евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу Повітряна тривога).

Водночас Олександрія має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 15 000 гривень (за повторну затримку початку матчу проти Карпат) та обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 гривень (за повторну неявку футболістів на флеш-інтерв’ю).

Нагадаємо, у понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів.

Але це не всі суттєві зміни в таблиці. Зокрема, Карпати перемогли Олександрію (2:1) та обійшли Полісся, що зіграло внічию з Динамо (0:0), і Кривбас, який програв Колосу (0:1).

Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 5 очок. Киянам до чемпіонства лишилося набрати ще 1 бал, а в наступному турі клуб грає проти Чорноморця, що посідає останнє місце.