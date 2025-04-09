КДК УАФ оштрафував Оболонь

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував столичну Оболонь за недотримання заходів безпеки.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Причиною стало те, що у матчі 22-го туру чемпіонату проти Шахтаря було зафіксовано перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. За це порушення столичний клуб отримав штрафні санкції у вигляді 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, матч 22-го туру УПЛ між Оболонню та Шахтарем відбувся 29 березня та завершився перемогою "гірників".

Водночас у 23 турі "пивовари" переграли Інгулець. Наразі у київського клубу 21 бал та 14-та сходинка в турнірій таблиці.