Клуби МЛС націлились на трансфер лідера Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Каземіро зацікавив американські клуби Інтер Маямі та Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє The Athletic.

Контракт Каземіро з Манчестер Юнайтед діє до кінця червня поточного року. Наприкінці січня англійський клуб оголосив, що хавбек покине команду вільним агентом наприкінці сезону.

Потенційний перехід відбудеться на правах вільного агента. Однак клуби можуть постати перед труднощами підписання, через стелю зарплат в МЛС.

Бразилець виступає за "Червоних дияволів" із літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 2 асисти в 30 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 8 мільйонів євро.

За свою кар'єру досвідчений бразилець пограв за Реал Кастілью (15 матчів), Порту (41), Сан-Паулу (111), Манчестер Юнайтед (155) та Реал Мадрид (336).

Раніше повідомлялось, що міланський Інтер вже розпочав перемовини з Каземіро. Також інтерес до гравця проявляє Саудівський клуб.