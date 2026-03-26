Саудівський клуб може підписати зірку Манчестер Юнайтед Каземіро

Опорний півзахисник Каземіро може продовжити свою футбольну кар'єру у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє ESPN.

Бразилець покине Манчестер Юнайтед по закінченні поточного сезону-2025/26, тому Аль-Іттіхад уважно стежить за гравцем.

Саудівський клуб угледів у Каземіро заміну Фабіньйо, у якого 30 червня 2026 року спливає угода.

Однак підписати 34-річного бразильського опорника буде не так просто. Зіркою "червоних дияволів" цікавляться декілька інших колективів – Інтер Маямі, Лос-Анджелес Гелаксі. Також він може продовжити виступи в одній із команд, які виступають у п'ятірці найкращих ліг Європи.

Раніше повідомлялось, що міланський Інтер вже розпочав перемовини з Каземіро.

За свою кар'єру досвідчений бразилець пограв за Реал Кастілью (15 матчів), Порту (41), Сан-Паулу (111), Манчестер Юнайтед (155) та Реал Мадрид (336).

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця, який має за своєю спиною понад 80 ігор за збірну Бразилії, у 8 мільйонів євро.