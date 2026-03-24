Інтер розпочав переговори з зіркою Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 24 березня 2026, 19:40
Каземіро
Getty Images

Міланський Інтер працює над можливим підписанням бразильського півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, італійський клуб уже розпочав переговори з 34-річним бразильцем, який покине Манчестер Юнайтед наприкінці поточного сезону на правах вільного агента. Раніше повідомлялося про те, що Каземіро після відходу з Манчестер Юнайтед хоче залишитися в європейському футболі та розглядає саме Італію як пріоритетний варіант продовження кар'єри.

Бразилець виступає за "Червоних дияволів" із літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 2 асисти в 30 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 8 мільйонів євро.

