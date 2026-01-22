Українська правда
Манчестер Юнайтед підтвердив, що Каземіро залишить команду на правах вільного агента

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 19:51
Зірковий бразильський півзахисник Каземіро покине Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Про це оголосила пресслужба англійського клубу.

Опорний хавбек не буде продовжувати контракт, який розрахований до кінця червня цього року.

Карлос Енріке Каземіро перейшов до Манчестер Юнайтед із мадридського Реала у 2022 році за суму близько 70 мільйонів євро.

За поточний сезон 33-річний бразилець відіграв за "манкуніанців" 17 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться в МЛС та Саудівській Аравії

