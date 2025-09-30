Алонсо хоче підписати зірку ПСЖ

Головний тренер Реала Хабі Алонсо особисто зацікавлений в підписанні зірки ПСЖ Вітіньї.

Про це повідомляє іспанське видання Fichajes.net.

Іспанський наставник вказав на Вітінью, як на стратегічне доповнення. Тренер вважає, що його профіль ідеально вписується в модель, яку він має намір реалізувати.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес, вже отримав запит від свого тренера і серйозно розглядає можливість розпочати переговори з ПСЖ, хоча операція буде непростою. Він розуміє, що підписання контракту з Вітіньєю вимагатиме мільйонних витрат. Французи не готові розлучатися з однією зі своїх зірок без вигідної для них пропозиції.

Також видання вказує, що джерела близькі до клубу, кажуть, що Алонсо бачить у португальцеві ідеального гравця для позиції в півзахисті в наступному десятилітті, доповнюючи молодих гравців, таких як Джуд Беллінгем або Арда Гюлер.

Нагадаємо, що Вітінья є вихованцем португальського Порту. Звідти влітку 2022 року гравець перебрався до ПСЖ. За французький клуб він встиг зіграти 161 матч, у яких відзначився 20 забитими м'ячами та 17 асистами.

Раніше португалець посів 3 місце у голосуванні в номінації "Золотий м'яч", де набрав 703 бали. Друге місце зайняв 17-річний Ламін Ямаль (1059 бали), а нагороду отримав гравець ПСЖ Усман Дембеле (1380 бали).