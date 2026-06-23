Легенда збірної України засвітився за переглядом матчу ЧС-2026 на російському ТБ

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін несподівано опинився в центрі уваги під час чемпіонату світу-2026. Щоправда, цього разу причиною стали не футбольні прогнози чи експертні оцінки, а звичайна фотографія, яку він опублікував у соцмережах.

На знімку Воронін позує з футболкою Ліонеля Мессі, демонструючи свої симпатії до капітана збірної Аргентини. У цей момент на екрані телевізора транслювався матч між Аргентиною та Австрією, який завершився перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 2:0.

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Однак користувачі мережі звернули увагу не стільки на футболку Мессі, скільки на саму трансляцію. На фото помітно, що ексгравець збірної України стежив за грою через російське телебачення, що одразу викликало активне обговорення серед уболівальників.

Сам ексфутболіст ситуацію поки не коментував. Водночас світлина швидко розлетілася соцмережами та викликала чимало суперечок серед українських фанатів.

Нагадаємо, не так давно Воронін представляв Україну на медіафутбольному турнірі у складі команди UA Steel, за яку також грали Андрій Пятов, Євген Коноплянка та інші зіркові українські футболісти.