Зірка збірної Англії демонстративно проігнорував гравця Гани, якого звинувачують у зґвалтуванні

Перед матчем збірних Англії та Гани на чемпіонаті світу-2026 в центрі уваги опинився не футбол, а поведінка захисника англійців Джеда Спенса.

У мережі активно обговорюють момент традиційного передматчевого привітання команд, під час якого футболіст Тоттенгема, схоже, демонстративно відмовився потиснути руку півзахиснику збірної Гани Томасу Парті.

За інформацією британських ЗМІ, у таборі англійської збірної не проводили жодних спеціальних обговорень щодо того, як поводитися під час зустрічі з Партеєм. Тренерський штаб на чолі з Томасом Тухелем вирішив зосередитися виключно на футболі.

Однак під час офіційного рукостискання більшість гравців Англії привіталися з ганцем, тоді як Спенс прибрав руку в останній момент. На одному з відео також помітно, як Парті після цього епізоду озирається назад.

Цікаво, що телевізійна трансляція майже не показала момент проходження Партея повз англійських футболістів. Через це серед уболівальників виникли підозри, що режисери навмисно уникали демонстрації цієї сцени.

Died Spence of England avoids shaking hands with Thomas Partey



Trip to USA powered by Adansi Travels#3Sports #Mundial26OnMG pic.twitter.com/ZnswJIcpAX — #3Sports (@3SportsGh) June 23, 2026

Особлива увага до Партея пов'язана з тим, що футболіст заперечує звинувачення за сімома пунктами зґвалтування та одним пунктом сексуального насильства. Судовий розгляд цієї справи має відбутися наступного року.

Зазначимо, що сама зустріч між Англіє та Ганою завершилася внічию 0:0. У заключному турі групового етапу англійці зіграють проти Панами, тоді як Гана зустрінеться з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня.