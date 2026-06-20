Скандал на ЧС-2026: фанатів Узбекистану облили алкоголем під час матчу, ФІФА вимагають покарати винних

Чемпіонат світу-2026 отримав перший великий фанатський скандал. Після матчу між збірними Колумбії та Узбекистану, який завершився перемогою південноамериканців із рахунком 3:1, увага футбольної спільноти переключилася з подій на полі на інцидент, що стався на трибунах.

У соціальних мережах стрімко поширюється відео, на якому зафіксовано конфлікт за участю вболівальників обох команд. Група колумбійських фанатів почала навмисно обливати алкоголем уболівальників збірної Узбекистану під час поєдинку.

Ситуація викликала особливе обурення через те, що значна частина узбецьких фанатів сповідує іслам, а релігійні переконання мусульман передбачають заборону на вживання алкоголю та будь-який контакт із ним.

На кадрах видно розгублених уболівальників Узбекистану, які намагаються зрозуміти, що відбувається навколо них. Після появи відео в мережі на адресу порушників посипалася хвиля критики від фанатів з різних країн світу.

An Uzbek spectator voiced his anger over Colombian fans pouring "spirited drinks" over them during the Colombia-Uzbekistan World Cup match.



Uzbekistan is a majority Muslim country where alcoholic drinks are religiously frowned upon. pic.twitter.com/hz1TrBGBIh — The Sudan Times (@thesudantimes) June 18, 2026

Чимало вболівальників уже закликали ФІФА та організаторів турніру оперативно відреагувати на інцидент. У соцмережах активно поширюються вимоги провести повноцінне розслідування, використати записи з камер спостереження для встановлення особистостей винуватців та заборонити їм відвідувати подальші матчі чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що у мережі завірусилося відео того, як колумбійські фанати мило втішають маленького вболівальника збірної Узбекистану через поразку улюбленої команди.