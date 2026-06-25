Захотів побитися із поліцейським: легенду UFC заарештували за п'яний дебош в аеропорту

Легендарного бійця UFC Дастіна Пор'є заарештували в аеропорту Атланти за п'яний дебош та агресивну поведінку.

За інформацією американських ЗМІ, інцидент стався в терміналі аеропорту, де Пор'є перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час спілкування один із правоохоронців упізнав відомого бійця та поставив йому просте запитання:

— Ви Дастін Пор'є?

— Чувак, іди на**й! Я зараз поб'юся з тобою прямо тут, — відповів Пор'є поліцейському.

Після цього спортсмена затримали. Згодом його відпустили, але справа вже дійшла до суду. У понеділок відбулося перше слухання, а самому Пор'є потенційно загрожує до одного року позбавлення волі.

Втім, невдовзі боєць виступив із відвертим зверненням до своїх підписників у соцмережах, визнавши, що переживає непростий період після завершення кар'єри.

"Зараз я перебуваю в ситуації, коли мені справді потрібна допомога. Завершення кар'єри далося мені непросто. Я розумію, що не варто шукати відповіді в алкоголі. Тим більше, що він зруйнував життя мого батька. Я не дозволю, щоб він зруйнував і моє життя. Моя сім'я потребує мене на всі 100 відсотків. Я зроблю все можливе, щоб упорядкувати свої думки й переконатися, що мої наступні кроки будуть правильними", — написав колишній боєць.

Нагадаємо, Пор'є програв свій останній поєдинок в кар'єрі Максу Голловею. На кону стояв титул BMF.

Загалом американець провів 41 поєдинок, 30 з яких виграв, зазнавши при цьому 10 поразок. Ще один бій був визнаний таким, який не відбувся.