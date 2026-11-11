ЗМІ розкрили умову, за якої Почеттіно очолить Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед завершує перемовини щодо приходу Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера, яку наразі ще обіймає Майкл Каррік.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі 54-річний аргентинський фахівець готує збірну США до двох матчів проти Гаїті, а його контракт із національною командою розрахований до кінця липня 2030-го.

Почеттіно прийде до керма "червоних дияволів" у тому випадку, якщо керівництво англійського гранда вирішить звільнити Карріка. Відповідне рішення можуть ухвалити на зібранні ради директорів, яке відбудеться 11 листопада.

Цікаво, що ще у вівторок, 10 листопада, у МЮ схилялися до того, аби дати ще один шанс нинішньому наставнику команди.

Зазначається, що клуб АПЛ ще не звертався до Федерації футболу США щодо потенційного "перехоплення" Почеттіно. Манчестер Юнайтед доведеться солідно потратитися, аби переманити відомого коуча. Сума компенсації за дострокове розірвання угоди Почеттіно зі збірною США становить близько 10 мільйонів доларів.

Додамо, що такий "тренерський трансфер" таки відбудеться, то Маурісіо переїде у Манчестер зі своїм штабом спеціалістів.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Раніше повідомлялося, що французький фахівець Дідьє Дешам відмовився очолити МЮ.