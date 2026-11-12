Варто було дати більше часу, щоб усе виправити: Фердінанд розчарований звільненням Карріка з МЮ

Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд залишився незадоволеним звільненням Майкла Карріка з посади головного тренера "червоних дияволів".

Його цитує BBC.

"Особисто я розчарований тим, що вони його позбулися. Результати та якість гри були справді поганими. Але це разюче контрастує з минулим сезоном – тоді він дуже добре себе проявив. Це було його перше серйозне випробування, перший випадок, коли все пішло не за планом. Чому ж йому не дали можливості подолати ці труднощі? Мені здається, йому варто було дати більше часу, щоб усе виправити", – заявив колишній захисник "манкуніанців".

МЮ оголосив про звільнення Карріка 12 листопада. Під керівництвом Майкла клуб досягнув того, що вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів "червоні дияволи" посідають 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Головним кандидатом на посаду наставника є нинішній тренер збірної США Маурісіо Почеттіно. Також ЗМІ приписували до керма англійського гранда Антоніо Конте, а іменитий французький коуч Дідьє Дешам відмовився очолювати "червоних дияволів".

Свій наступний поєдинок МЮ проведуть 22 листопада. Це буде виїзна гра 11-го туру АПЛ-2026/27 проти Ліверпуля. Початок – о 18:30 (за київським часом).

Раніше інша легенда манчестерського клубу Гарі Невілл висловився про звільнення Карріка.