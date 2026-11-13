Каррік теплим листом звернувся до вболівальників Манчестер Юнайтед після свого звільнення

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік написав листа вболівальникам команди після завершення своїх повноважень.

Фахівець опублікував своє звернення у соцмережах.

"Для мене було величезною честю очолювати Манчестер Юнайтед – футбольний клуб, який я люблю.

Дуже небагатьом випадає така можливість – прожити цей досвід і відчути все, що з ним пов'язано. І я безмежно вдячний за це.Разом із цим приходить величезна відповідальність. Щоб працювати в Манчестер Юнайтед, потрібно чітко розуміти, що це означає.

Я хочу щиро подякувати вболівальникам. Ви справді особливі люди, яких дуже мало у футболі.Цього року в нас були чудові моменти, які ми всі запам'ятаємо надовго. Найкращим у моїй роботі було бачити, як ви віддаєтеся емоціям на трибунах, а після фінального свистка вже мрієте повернутися на стадіон наступного разу.

Я просто хотів подарувати вам щось у відповідь.Ця любов ніколи не зникає.Я знаю, що останнім часом результати були не найкращими. Але ви продовжували дарувати мені любов і підтримку навіть тоді, коли найпростішим рішенням, як це часто буває, було б відвернутися", – написав Каррік.

Також фахівець подякував своєму тренерському штабу, який із ним працював у Манчестері та працівникам клубу, які докладали зусиль до комфортної роботи спеціалістів.

Майкл Каррік очолив Манчестер Юнайтед взимку 2026 року і зміг за підсумками сезону повернути команду в Лігу чемпіонів. Тієї ж весни клуб підписав із наставником новий контракт до літа 2028 року.

Загалом під керівництвом Карріка МЮ зіграв 32 матчі, у яких здобув 15 перемог, вісім разів зіграв унічию та 9 разів програв.

Нагадаємо, що в АПЛ сезону-2026/27 манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Новим головним тренером "червоних дияволів" став аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно.