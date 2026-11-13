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Каррік теплим листом звернувся до вболівальників Манчестер Юнайтед після свого звільнення

Володимир Максименко — 13 листопада 2026, 17:53
Каррік теплим листом звернувся до вболівальників Манчестер Юнайтед після свого звільнення
Майкл Каррік
Getty Images

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік написав листа вболівальникам команди після завершення своїх повноважень.

Фахівець опублікував своє звернення у соцмережах.

"Для мене було величезною честю очолювати Манчестер Юнайтед – футбольний клуб, який я люблю.

Дуже небагатьом випадає така можливість – прожити цей досвід і відчути все, що з ним пов'язано. І я безмежно вдячний за це.Разом із цим приходить величезна відповідальність. Щоб працювати в Манчестер Юнайтед, потрібно чітко розуміти, що це означає.
Я хочу щиро подякувати вболівальникам. Ви справді особливі люди, яких дуже мало у футболі.Цього року в нас були чудові моменти, які ми всі запам'ятаємо надовго. Найкращим у моїй роботі було бачити, як ви віддаєтеся емоціям на трибунах, а після фінального свистка вже мрієте повернутися на стадіон наступного разу.

Я просто хотів подарувати вам щось у відповідь.Ця любов ніколи не зникає.Я знаю, що останнім часом результати були не найкращими. Але ви продовжували дарувати мені любов і підтримку навіть тоді, коли найпростішим рішенням, як це часто буває, було б відвернутися", – написав Каррік.

Також фахівець подякував своєму тренерському штабу, який із ним працював у Манчестері та працівникам клубу, які докладали зусиль до комфортної роботи спеціалістів.

Майкл Каррік очолив Манчестер Юнайтед взимку 2026 року і зміг за підсумками сезону повернути команду в Лігу чемпіонів. Тієї ж весни клуб підписав із наставником новий контракт до літа 2028 року.

Загалом під керівництвом Карріка МЮ зіграв 32 матчі, у яких здобув 15 перемог, вісім разів зіграв унічию та 9 разів програв.

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Нагадаємо, що в АПЛ сезону-2026/27 манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів. 

Новим головним тренером "червоних дияволів" став аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

Майкл Каррік

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